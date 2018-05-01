В районе Майорска подорвался мирный житель

На Донбассе сегодня, 1 мая, мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил в Facebook.

"Пренебрежение установленными правилами приводит к тяжелым последствиям. Так, сегодня, около 12:30 в районе населенного пункта Майорск, подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский человек 1993 года рождения. Пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г. Бахмут, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет", - сообщили в ООС.

Сообщается, что по данному факту представителями Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование.