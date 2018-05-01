ВСУ начнут практическую подготовку расчетов Javelin 2 мая

Практическая подготовка украинских расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin начнется 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.

Он также поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за "титанические усилия" для получения комплексов Javelin и президента США Дональда Трампа за положительное решение, которое "позволило существенно повысить обороноспособность Украины".

"Это решение даст возможность приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которая начнется 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины, и создать мощный противотанковый резерв", - написал Полторак