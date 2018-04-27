Волонтеры опубликовали список населенных пунктов Донбасса, входящих в зону боевых действий

Волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook опубликовал список населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, входящих в зону боевых действий согласно новым правилам в связи с началом проведения операции Объединенных сил.

«Все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в «зону безопасности». Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется. Обо всех ограничениях и создании районов «ограниченного доступа» и «запрещенного доступа» командование ООС будет оповещать заранее. Ну, насколько это будет нужно в зависимости от обстоятельств и оперативной обстановки», – подчеркнул он.