США уже поставили Javelin Украине

Соединенные Штаты Америки подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

Об этом сообщает Radio Free Europe, ссылаясь на информацию Госдепартамента США.

"Они уже были доставлены", - подтвердил официальный представитель Госдепа в запросе издания о поставке Javelin Украине. Напомним, ранее глава государства Петр Порошенко заявил, что американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin после того, как их получит Украины, станут дополнительным сдерживающим аргументом против агрессии РФ на Донбассе.