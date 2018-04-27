Об этом сообщает SportArena. Полтавчане сделали это не выходя на поле еще в пятницу, 27 апреля, благодаря поражению "Мариуполя" от "Шахтера" (0:1).

Луганский клуб добыл путевку в еврокубок в очной встрече против "Вереса" (1:0), победа над которым обеспечила команде как минимум 5 место. На оставшуюся третью путевку в Лигу Европы претендуют "Мариуполь" и "Верес". Команда, которая займет третье место в Премьер-лиге, получит путевку сразу в групповой этап турнира, а две другие стартуют с третьего и со второго квалификационного раунда