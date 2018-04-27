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Российские террористы обстреляли Новотошковское и Крымское из 122 мм артиллерии

Сегодня, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

28 апреля боевики российско-оккупационные войска 61 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. Российские террористы в очередной раз нарушили Минские договоренности, применяя тяжелую артиллерию и минометы.

В частности, на Луганском направлении, из запрещенной 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Новотошковского.

Также 122 мм артиллерийские системы и вооружение танка противник применил в районе Крымского, а минометы калибра 120 мм - под Троицким и Луганским. Кроме этого, и 82 мм минометов огонь велся по украинским укреплениях вблизи Причепиловка и Новозвановка, из гранатометов различных типов - около Попасной и Луганского, из вооружения БМП - в районе Троицкого, а из стрелкового оружия - неподалеку Новоселовки.


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