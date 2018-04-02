РФ готовится к обмену пленными с Украиной всех на всех

Представитель Российской Федерации в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о подготовке к обмену пленными по формату "всех на всех", сообщают "РИА Новости".

Так, по словам Грызлова, на данный момент существует перспектива проведения "крупного обмена" пленными в ближайшее время.

"Мы готовим возможность обмена по формату "всех на всех", но понятно, что это будет пошаговый обмен. "Всех на всех" сложно - выверяются списки. Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена", - сказал Грызлов. При этом, Грызлов заявил, что при обмене необходимо выдержать коэффициент - один к пяти. Так, украинская сторона, по словам Грызлова, должна отпустить пятерых удерживаемые, в обмен на одного человека, которого удерживают боевики на Донбассе.

"Я считаю, что примерно количество задержанных в пропорции один к пяти, то есть на территории Вооруженных сил Украины, так назовем, в пять раз больше, чем на территории республик", - сказал Грызлов.