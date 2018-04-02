НАТО не вернется к обычной работе с РФ до выполнения минских соглашений

Госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД стран-участниц НАТО подтвердили, что альянс не вернется к обычной работе с Россией до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт у себя в Twitter.

«Госсекретарь Помпео и министры иностранных дел [стран] НАТО подтвердили: Североатлантический альянс не вернется к работе в обычном режиме с Россией до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей, выведет силы и прекратит поддержку подконтрольных сил на Донбассе и вернет контроль над Крымом Украине», – написала она.