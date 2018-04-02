Более 90 нардепов-миллионеров арендуют жилье за счет государства

Более 90 народных депутатов-миллионеров в 2017 году получили от государства компенсацию на оплату жилья или наем гостиничного номера, - сообщает "Комитет избирателей Украины".

Из всех 175 депутатов, которые получили компенсацию, 92 имеют в собственности денежные активы на сумму более миллиона гривен (или эквивалент) согласно данным электронных деклараций нардепов за прошлый год.

Наибольший процент депутатов-миллионеров, которые получили компенсацию, в группе "Возрождение" - 33% (8 депутатов из всего 24). Среди самых богатых депутатов группы, которым были выплачены средства: Евгений Геллер (172 млн. грн. денежных активов), Юрий Шаповалов (45 млн.), Артем Ильюк (25 млн.), Антон Киссе (22 млн.), Виталий Барвиненко (16 млн.).

На втором месте по проценту миллионеров внефракционные депутаты - 28% (15 депутатов из 54). Среди них - Евгений Мураев (94 млн.), Анатолий Денисенко (81 млн.), Борислав Розенблат (43 млн.), Александр Дубинин (20 млн.), Сергей Мельничук (8 млн.).

Также компенсацию получили около 20% депутатов-миллионеров из "Воли Народа" (4 депутата), НФ (17 депутатов), БПП (29 депутатов), "Самопомощи" (5 депутатов), Радикальной партии Олега Ляшко (4 депутата), 15% депутатов ВО "Батькивщина" (3 депутата) и "Оппозиционного блока" (7 депутатов).

"В 2017 году депутаты получили более 32 млн гривен компенсации на аренду жилья. Однако далеко не все из них реально нуждались в этих льготах. Формально закон позволяет компенсировать средства на аренду жилья или наем гостиничного номера для депутатов, которые: а) не обеспечены жильем в Киеве; б) место их проживания находится на расстоянии более 30 км от столицы. Мы считаем, что эта процедура должна быть кардинально усовершенствована. В частности, нужно предположить, что на компенсацию средств не могут претендовать лица, которые, согласно их деклараций, имеют достаточно финансов для самостоятельного найма жилья", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Также отмечается, что по данным марта 2018 года компенсацию на аренду жилья продолжают получать 173 народных депутата.

Для анализа были взяты электронные декларации народных депутатов Украины за 2017 год, которые получали компенсацию из государственного бюджета для аренды жилья или найма гостиничного номера. Подытожены все указанные в главе 12 декларации денежные активы. Валютные активы переведены в гривну. Средства членов семей народного депутата не учитывались.