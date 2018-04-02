СБУ задержала бывшего участника НВФ «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области бывшего участника незаконного вооруженного формирования «ЛНР». Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе бандформирования, он привлекался к дежурству с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Через несколько месяцев боевик, разочаровавшись в идеях "русского мира" покинул ряды террористов и вернулся в Одесскую область», – сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в его доме в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района.

«Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. По информации спецслужбы, злоумышленник также принимал активное участие в трагических событиях второго мая 2014 года в Одессе», – отметили в СБУ.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.