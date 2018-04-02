Местные бюджеты Луганщины получили 2,9 млн гривен от лицензирования алкоголя и табака

За январь-март 2018 года казна Луганской области пополнилась на 2,9 млн гривен от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

По состоянию на 1 апреля 2018 года на Луганщине 1246 субъектов хозяйствования имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Из них 1200 субъектов хозяйствования получили лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и 979 субъектов получили лицензии на розничную торговлю табачными изделиями.

В январе-марте 2018 года выдано 805 лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В то же время, за І квартал 2018-го года приостановлено действие 28 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулировано 134 лицензии, из которых 10 – за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.