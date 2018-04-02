Луганская область получит 10 новых теле- и радиочастот

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания во взаимодействии с Министерством информполитики будет выдавать телеканалам и радиостанциям разрешения на временное вещание в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.