Луганская область получит 10 новых теле- и радиочастот

Луганская область получит 10 новых теле- и радиочастотСегодня, 10:22
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания во взаимодействии с Министерством информполитики будет выдавать телеканалам и радиостанциям разрешения на временное вещание в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В частности, вещание будет организовано в городах Попасная, Сватово, Старобельск, пгт Беловодск, Белолуцк, Марковка, Троицкое, а также в селах Бахмутовка, Зориновка и поселке Широкий.