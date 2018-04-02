В Зайцево после обстрела повреждены 9 домов

Сегодня, 26 апреля, подконтрольная украинской власти часть поселка Зайцево снова попала под обстрел незаконных вооруженных формирований. На данный момент известно о повреждении 9 домов. Раненых среди мирных жителей нет.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, обстрел поселка начался в 9:00. Полицейские продолжают проверять территорию и документировать последствия обстрела. «Сейчас обнаружены повреждения 9 домов по ул. Вологодского и Шумского. Также ранены две головы крупного рогатого скота, которые находились в хозяйственной постройке», – говорится в сообщении.

По информации полиции, решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ч.2 ст.258 «Террористический акт» УК Украины.