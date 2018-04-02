В Украине в ближайший час с удержанием до конца суток ожидаются грозы и сильный ветер

В Украине в ближайший час с удержанием до конца суток 26 апреля 2018 года ожидаются грозы и сильный ветер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации украинских синоптиков, в указанный период порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Полтавской областях. Кроме того, грозы и шквалы 15-20 м/с сегодня ожидаются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. Также сильный ветер 15-18 м/с ожидается в городе Киеве.