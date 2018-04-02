В Украине отменили термин «высшее учебное заведение»

Кабинет Министров Украины заменил термин «высшее учебное заведение» на «учреждение высшего образования», что соответствует закону «Об образовании».

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 25 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Кроме того, изменены возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

«В предыдущей редакции порядка ученое звание доцента присваивалось деятелям культуры и искусств, которые имеют общественное признание, в результате чего получили почетное звание «Народный артист Украины», «Народный художник Украины», «Народный архитектор Украины», «Заслуженный деятель искусств Украины». Теперь этот список расширен званиями «Заслуженный артист Украины», «Заслуженный художник Украины», «Заслуженный архитектор Украины», «Заслуженный работник культуры Украины», «Заслуженный мастер народного творчества Украины», - пояснили в ведомстве.