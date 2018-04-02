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Спецслужбы РФ планировали провокации в Украине на майские праздники

Сегодня, 12:46 citynews.net.ua | Напечатать

Спецслужбы Российской Федерации планировали провокации в Украине на майские праздники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и предупредили попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники из-за использования запрещенных социальных сетей", - говорится в сообщении.

Так, в марте и апреле задержали двух киевлян и трех жителей Одесской области, которые по указанию спецслужб РФ вели антиукраинские сообщества в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Как отмечается, злоумышленники накануне майских праздников организовали поиск и вербовку исполнителей провокаций в юго-восточных регионах страны.

Сообщается, что российские кураторы ставили задачу перед исполнителями распространять через указанные соцсети сообщения для разжигания межнациональной розни и с призывами к организации протестов.


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