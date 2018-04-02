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За сутки в АТО зафиксировано 76 обстрелов

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне АТО за прошедшие сутки, 25 апреля, российско-окупационные войска провели 76 обстрелов позиций украинских защитников, 8 военных ранено, трое получили боевые травмирования, передает пресс-центр АТО в Facebook .

Пострадавших военных доставили в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь.

"На Луганском направлении из реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и танкового вооружения агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Новолуганское. Также 152 мм артиллерию и 82 мм минометы противник применил вблизи Светлодарска, 122 мм артиллерийские системы, 120 и 82 мм минометы и вооружения БМП - под Луганским и Новгородским, 122 мм артиллерию - в районе Зайцевого, а 120 и 82 мм минометы - неподалеку Троицкого", - говорится в сообщении.

Велся огонь из 120 мм минометов по защитникам Новозвановки, под Новоселовкой - из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия - в районе Малинового. "На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники в Верхнеторецком, Шахты "Бутовка", Водяного и Гнутово.

Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки, из вооружения БМП - под Талаковкой, Богдановкой и вблизи Шахты "Бутовка", из гранатометов - около Каменки, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкого и Песков, а со стрелкового оружия - по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаковки и Гнутово - враг применил противотанковый ракетный комплекс", - отмечает пресс-центр.


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