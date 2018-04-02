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На Донбассе ранения получили 5 украинских военных

Сегодня, 18:54 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе 25 апреля российско-оккупационные войска 33 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины, 5 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 33 обстрела позиций украинских защитников и в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности. Вследствие вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Еще один наш военнослужащий - получил боевое травмирование. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм боевики обстреляли наши укрепления вблизи Новолуганского. Также 120 и 82 мм минометы оккупанты применили в районе Троицкого.

Кроме этого, с 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Новозвановки, из минометов калибра 120 мм - по защитникам Луганского, а минометы калибра 82 мм, гранатометы и вооружения БМП - боевики задействовали неподалеку Новоселовки. На Донецком направлении из 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецка, Шахты "Бутовка" и Водяного. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного и Красногоровки, а из стрелковой оружия - по защитникам Широкино.


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