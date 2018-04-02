В Троицком заканчивают капитальный ремонт моста через реку Лугань

В Троицком (Попаснянский р-н, Луганская обл.) военнослужащие 26-го объединенного отряда Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины завершают капитальный ремонт моста через реку Лугань. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Восстановление поврежденного в результате боевых действий объекта осуществляется за счет государственного бюджета. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту поврежденных мостов Луганщины происходит за счет областного бюджета», – говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Вадима Даниеляна, ремонтные работы на этом объекте закончат в ближайшее время. Сейчас осталось положить асфальт и сделать барьерное ограждение.