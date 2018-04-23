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Массовое отравление детей в Северодонецке: Здоровью пострадавших на сегодня угрозы нет

Вчера, 20:18 citynews.net.ua | Напечатать

На днях глава Луганской области Юрий Гарбуз провел координационное совещание по ситуации с отравлением в Северодонецке людей во время проведения Детского Хакатона, организованного Международным благотворительным фондом. Пострадали 17 человек, из них 14 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Их жизни и здоровью, на сегодня ничего не угрожает.

По информации Юрия Гарбуза, создана следственно-оперативная и межведомственная группы, куда вошли представители Госпродпотребслужбы в Луганской области, Управление Нацполиции, областной прокуратуры. Были проведены неотложные следственные действия, изъято образцы продукции, осуществлено обыски, взято смывы. Отработаны все этапы: качество и поставки продукции из магазинов; условия хранения, технология приготовления и доставка еды заведением, которое обеспечивала питание.

Отдельно проверяется ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей ответственными должностными лицами и организаторами мероприятия.

«На сегодня еще нет заключительных результатов экспертиз, но уже установлены многочисленные нарушения санитарных правил и норм, регистрационных требований заведением, которое обеспечивало питание. Я гарантирую, что все виновные получат суровое наказание,  -заявил губернатор. - Также поручил усилить контроль за организацией питания детей в учебных заведениях области и в период летней оздоровительной кампании-2018».


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