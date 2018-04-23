Боевики за день 28 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе 24 апреля боевики 28 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов четверо военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18:00 зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов. Вследствие выполнения боевых задач четверо украинских воинов получили ранения. Наших защитников доставили в лечебные учреждения, им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении из 120 мм минометов противник обстрелял наши позиции в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов - около Новотроицкого и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, а с стрелкового оружия - в районе Каменки. Кроме этого, защитников Талаковки и Павлополя обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении 120 и 82 мм минометы оккупанты применили по украинским позициям под Луганским и Новолуганским, минометы калибра 82 мм - вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие - в районе населенного пункта Валуйское.