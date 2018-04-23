Полторак подписал приказ о повышении денежного обеспечения летного состава ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного обеспечения военнослужащим, входящим в летный состав Вооруженных сил Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Так, денежное обеспечение командира бригады было 17 тыс. грн, а теперь составит - 28 тыс. грн, командира эскадрильи было - 13 тыс. грн, а составит - 21 тыс. грн, летчиков - было 12 тыс. грн, а составит - 17 тыс. грн. Увеличение денежного обеспечения состоится в мае 2018 года", - написал Полторак. Полторак отметил, что указанное решение будет способствовать поднятию престижа профессии военного летчика и улучшению социальной защиты летного состава ВС Украины.