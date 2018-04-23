В Рубежном возле ж/д нашли пакет с боеприпасами

Работник железнодорожного вокзала в г. Рубежное при осмотре вагонов у колеи обнаружил подозрительный полиэтиленовый пакет черного цвета и сразу позвонил в полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Рубежанского отдела полиции вместе со специалистами взрывотехнической службы ГУНП. Доступ к месту происшествия полицейские ограничили.

В пакете полицейскими было обнаружено 7 корпусов гранаты «Ф-1», 5 корпусов гранаты «РГД-5», 2 корпуса гранаты «ВОГ 17», 13 запалов к гранатам «УЗРГМ-2», тротиловая шашка, сигнальная мина, 6 вышибных патронов к минометным снарядам калибра 120 мм и 82 мм, сигнальный патрон, 71 капсюль марки «Жевело».

Изъятые боеприпасы направлены на исследование в экспертные учреждения Луганской области. По данному факту начата проверка, в рамках которой будет выяснено происхождение взрывчатых веществ.

Следователями Рубежанской полиции данный факт внесен в ЕРДР по статье 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».