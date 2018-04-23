Полиция расследует пожар в общежитии Северодонецка

В Северодонецке правоохранители расследуют обстоятельства пожара в общежитии, во время которого погибли двое мужчин. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Как отмечают правоохранители, о пожаре сообщила в полицию жительница общежития по пр. Химиков. Она рассказала о том, что у соседей горит квартира. На место немедленно прибыли полицейские и спасатели, которые эвакуировали жителей из здания. Силами ГСЧС, уже около 4-х часов утра, пожар удалось потушить.

В комнате, где произошел пожар правоохранители обнаружили тела двух мужчин – 40-летнего владельца комнаты и 22-летнего парня. По информации полиции, пожар возник около 2:30, вероятно из-за короткого замыкания электропроводки. Предварительная причина смерти мужчин – отравление угарным газом.

«Данный факт зарегистрирован. На месте происшествия проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.