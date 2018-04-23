Решение ПАСЕ: Луганск и Донецк оккупированны и находятся под контролем РФ

Решение ПАСЕ: Луганск и Донецк оккупированны и находятся под контролем РФВчера, 14:32
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию ОРДЛО Российской Федерацией.
Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.
Это признание содержится в резолюции "О чрезвычайном положении...", посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека. Сейчас такую возможность задействовали три государства - Украина (после нападения РФ), Франция (после террористических атак) и Турция (после попытки переворота).
При рассмотрении украинского блока Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией".
За две соответствующие поправки проголосовало 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.
Против подтверждения такого признания голосовали парламентарии, которые относятся к пророссийским силам - немецким "Левым" и "Альтернативе для Германии", а также нидерландской Соцпартии.
Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины, которая совершена в нарушение мужнародного гуманитарного права и принципов Совета Европы.