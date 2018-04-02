В Северодонецке горело общежитие. Погибли 2 человека

Сообщение о задымлении в одном из подъездов общежития на проспекте Химиков поступило 24 апреля в 3.13 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

По прибытию к месту вызова спасателями 12-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что горит одна из комнат на 4 этаже общежития.

Во время ликвидации пожара, пожарными обнаружены двое мужчин без признаков жизни. Пожар на площади 4 м. кв. был локализован в 03:40 и ликвидирован в 3:58.

К ликвидации были привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причины пожара устанавливаются.