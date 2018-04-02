Боевики совершили 44 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе боевики за минувшие сутки совершили 44 обстрела, пять украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook. "за прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск совершили 44 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

В частности на Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Троицкого. Также минометы калибра 82 мм противник применил неподалеку Попасной и трижды – в районе Новоалександровки", - говорится в сообщении.

Кроме этого, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки, а из зенитной установки и стрелкового оружия - Новоселовки. "На Донецком направлении с 120 мм минометов оккупанты применили по украинским позициям недалеко от Водяного, а 82 мм минометов – вблизи Шахты "Бутовка".

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Верхньоторецького, Водяного, Гнутового, Каменки, Авдеевки, Шахты "Бутовка" и Талаковки. Также из крупнокалиберных пулеметов обстреляны наши опорные пункты в районе Павлополя, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия - под Невельським, Павлополем, Лебединским и Пищевиком, а вблизи Красногоровки и Марьинки – велся снайперский огонь", - сообщили в штабе АТО.