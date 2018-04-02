На Луганщине полиция занялась перевозчиками

Полицейские проводят комплекс целевых мероприятий под условным названием "Перевозчик".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, работники сектора реагирования патрульной полиции Старобельского отдела полиции на автодорогах района контролируют соблюдение водителями и перевозчиками требований Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров.

Во время проверок пассажироперевозчиков инспекторы уделяют особое внимание техническому состоянию транспортных средств, наличия и исправности аварийных выходов, проведения обязательного медицинского осмотра водителей и тому подобное.

"Мероприятия продлятся до особого распоряжения. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать ПДД", - говорится в сообщении.