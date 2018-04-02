» » На Луганщине полиция занялась перевозчиками

На Луганщине полиция занялась перевозчиками

Вчера, 17:49 citynews.net.ua | Напечатать

Полицейские проводят комплекс целевых мероприятий под условным названием "Перевозчик".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, работники сектора реагирования патрульной полиции Старобельского отдела полиции на автодорогах района контролируют соблюдение водителями и перевозчиками требований Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров.

Во время проверок пассажироперевозчиков инспекторы уделяют особое внимание техническому состоянию транспортных средств, наличия и исправности аварийных выходов, проведения обязательного медицинского осмотра водителей и тому подобное.

"Мероприятия продлятся до особого распоряжения. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать ПДД", - говорится в сообщении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:32

Боевики совершили 25 обстрелов позиций ВСУ

Вчера, 17:54

На Донбассе более 400 человек считаются пропавшими без вести

Вчера, 17:49

На Луганщине полиция занялась перевозчиками

Вчера, 16:59

ГПУ получила новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе

Вчера, 16:26

Из-за долгов Лисичанскводоканала перед ЛЭО город остался без воды

Вчера, 15:49

В МОН опубликовали даты работы центров для поступления абитуриентов из Крыма и Донбасса

Вчера, 14:58

На Луганщине женщина приговорена к семи годам тюрьмы за соорганизацию референдума

Вчера, 14:14

Прифронтовые Золотое и Екатериновку возглавил Константин Ильченко

Вчера, 13:42

Сутки в АТО прошли без потерь

Вчера, 12:51

Гарбуз допускает, что заглушить сепаратистское ТВ на Луганщине удалось не везде

Вчера, 11:47

Полторак подтвердил, что АТО завершится 30 апреля

Вчера, 11:44

США выразили обеспокоенность наличием мин на оккупированном Донбассе

Новости Украины:

Вчера, 18:55

В оккупированной Макеевке родители палкой избивали двух малолетних детей

Вчера, 18:36

Киевлян предупредили о массовом отключении водоснабжения

Вчера, 17:59

В Киеве приговорили к трем месяцам свидетеля убийства израильтянина

Вчера, 17:33

Экс-главу Госпогранслужбы подозревают в незаконном обогащении

Вчера, 16:44

В Черновицкой области зафиксировано массовое отравление в школе

Вчера, 16:26

«Укрзалізниця» бьет тревогу: число краж деталей инфраструктуры выросло втрое

Вчера, 15:51

Суд приговорил виновника смертельного ДТП в Харькове к трем годам тюрьмы

Вчера, 14:29

Украинские гимнастки выиграли две медали на этапе Кубка мира в Узбекистане

Вчера, 13:43

Мобильный оператор «ДНР» объяснил сбой в работе повреждением ЛЭП

Вчера, 12:42

В Киеве возле станции метро "Дорогожичи" до 30 апреля будет ограничено движение транспорта

Вчера, 10:57

В Черниговской области фура вылетела в реку, есть жертвы

Вчера, 09:59

Украина и ЕС согласовали условия следующего транша

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 