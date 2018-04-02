Из-за долгов Лисичанскводоканала перед ЛЭО город остался без воды

Сегодня, 23 апреля, работники Луганского энергетического объединения обесточили часть объектов ЛКСП «Лисичанскводоканал». Причиной отключения стали огромные долги лисичанских водников за электроэнергию - в размере более 138 млн грн.

В результате бездействия руководства коммунального предприятия Лисичанскводоканал, без воды останутся около 50 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба ЛЭО, предприятие сегодня уже провело отключения электроснабжения некоторым объектам водоканала, в том числе - на нескольких насосных и канализационных станцяхй. Ожидается, что до конца дня будет обесточено до десяти объектов данного предприятия.

Обесточивание объектов водоканала приведет к прекращению водоснабжения Новодружеска и некоторых районов Лисичанска, в частности района завода РТИ.