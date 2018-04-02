На Луганщине женщина приговорена к семи годам тюрьмы за соорганизацию референдума

В Луганской области заочно осудили на семь лет лишения свободы женщину, которая являлась соорганизатором так называемого референдума. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Прокуратура поддержала публичное обвинения в отношении соорганизатора «референдума» на территории Новоайдарского района.

Обвиняемую приговорили к семи годам заключения по части 2 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Расследование установило, что в мае 2014 гражданка Украины выдавала бюллетени и печати, и проводила отбор заявок на участие в избирательных комиссиях и оформления других документов.

«В тот же день, для информационной поддержки проведения «мероприятия» на территории «участки» в Новоайдаре дала интервью российскому телеканалу «НТВ». Сейчас женщина продолжает скрываться на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», - говорится в сообщении.