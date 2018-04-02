Прифронтовые Золотое и Екатериновку возглавил Константин Ильченко

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз назначил руководителя ВГА города Золотое и села Екатериновка.

Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Руководителем ВГА города Золотое и села Екатериновка стал младший лейтенант 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Константин Ильченко.

В пресс-службе напомнили, что прифронтовые населенные пункты более 1,5 лет оставались без руководителя местной военно-гражданской администрации.

Юрий Гарбуз сообщил, что назначенный глава населенных пунктов – участник АТО. «Константин Ильченко – уроженец Луганщины, военнослужащий, участвовавший в обороне населенных пунктов Донецкой области, прежде всего Песок, Торецка и Зайцево. Его опыт работы в военно-гражданской сфере станет гарантией безопасности наших граждан и урегулирования гуманитарной ситуации», – отметил губернатор.