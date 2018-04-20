США выразили обеспокоенность наличием мин на оккупированном Донбассе

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию прекратить боевые действия и обеспечить безопасность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства США в Украине.

"Спустя год после трагической смерти Джозефа Стоуна (наблюдателя ОБСЕ, - ред.) наземные мины все еще широко распространены по всему Донбассу. Силы, которые возглавляет Россия, по-прежнему угрожают и препятствуют Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить боевые действия и позволить героям миссии безопасно выполнять свою работу", - говорится в сообщении.