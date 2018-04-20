Вселенский патриарх начал процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви

Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко.

Согласно сообщению, такое решение принял Святой и Священный синод Вселенского патриархата, который ранее принял к рассмотрению обращение от украинского президента к Варфоломею с призывом об издании томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви.

По мнению поддержавших Президента народных депутатов, решение об автокефалии Православной Церкви в Украине укрепит независимость Украины и удалит рудименты политического проекта «Русский мир».