На Донбассе боевики продолжают обстреливать силы АТО из запрещенного вооружения

В зоне проведения антитеррористической операции по состоянию на 18:00 в пятницу, 20 апреля, боевики с начала суток совершили 20 обстрелов сил АТО, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий, передает пресс-центра штаба АТО.

"С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Агрессор продолжает грубо нарушать минские соглашения, применяя запрещенное оружие. В частности, на Донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" боевики обстреляли наши позиции неподалеку Лебединского выпустив по украинским укреплениях 40 реактивных снарядов. Также вблизи Лебединского враг применил 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении. Кроме этого отмечается, что из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов боевики открывали огонь в сторону позиций ВСУ в Широкином и Водяном.

Также минометы калибра 120 мм агрессор применил вблизи Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Шахты "Бутовка", Водяного, Песков и Опытного, а также стрелковое оружие - по защитникам Авдеевки и Новотроицкого. "На Луганском направлении из запрещенной 122-мм артиллерии огонь велся по нашим опорных пунктах в районе Попасной, из вооружения БМП - под Крымским, а стрелкового оружия - вблизи Новолуганського", - добавили в штабе. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.