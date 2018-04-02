Причина отравления детей в Северодонецке пока не установлена. Однако стало известно, что на мероприятии дети ели сырники и блинчики с курицей. Употребляли ли другую пищу и воду устанавливают специалисты, сообщает корреспондент «Сitynews».

Госпитализировали детей в больницы в состоянии средней тяжести.

На месте работают правоохранители и сэс.

Напомним, сегодня в Северодонецке произошло массовое отравление. В больницы с общим недомоганием и рвотой доставили 11 человек.