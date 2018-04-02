На Луганщине нашли снаряды от «Смерча» и кассету от ракеты «Ураган»

Сообщение лесничего Счастьенского лесничества о том, что в лесу на расстоянии около 4 км от села Петропавловка обнаружил кассету от ракеты "Ураган", поступило в Станично-Луганский отдел полиции, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

19 апреля взрывотехники Станично-Луганского отдела ГСЧС данный предмет изъяли для дальнейшего обезвреживания.

Кроме того, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что в лесополосе в районе села Золотаревка выявлено 2 неразорвавшихся снаряда от РСЗО "Смерч" калибром 220 мм, в почве.

Угрозы гражданскому населению нет. Для охраны места происшествия задействованы сотрудники Попаснянского отдела полиции. Обезвреживание снарядов запланировано взрывотехниками ГСЧС на 20 апреля.