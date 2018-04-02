За неделю в Донбассе пострадали 11 гражданских

На Донбассе за прошедшую неделю пострадали 11 гражданских лиц.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время скайп-включения в Украинском кризисном медиа-центре.

Так, по словам Хуга, на прошлой неделе миссия ОБСЕ подтвердила данные о 11 гражданских лицах на Донбассе, которые получили ранения.

Кроме того, зафиксировано повреждение десятков частных и многоквартирных домов.

"Только в одном районе Старомихайловки в радиусе всего 800 метров наши наблюдатели зафиксировали 13 поврежденных гражданских зданий", - отметил Хуг. Кроме того, он добавил, что в результате нападения на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) пострадали 6 работников станции, сейчас Донецкая фильтровальная станция полностью прекратила работу.