За минувшие сутки в зоне АТО ранены 2 военных

В Министерстве обороны Украины уточнили информацию о пострадавших военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Так, Гуцуляк сообщил, что за минувшие сутки, 19 апреля 2018 года, на Донбассе в результате обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих. Сейчас они госпитализированы.

Состояние одного военного тяжелое, второго - удовлетворительное. Кроме того, представитель Минобороны добавил, что сегодня утром, 20 апреля 2018 года, в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный 1981 года рождения. Еще один военный получил ранения, его госпитализировали. Военный находится в тяжелом состоянии.