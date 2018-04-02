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На Луганщине без света остались более полутора тысяч домов

Сегодня, 13:12 citynews.net.ua | Напечатать

По оперативной информации, по состоянию на утро 20 апреля на подконтрольной территории Луганщины без света находятся 1687 потребителей, обесточены полностью или частично 6 населенных пунктов в разных частях области, сообщает пресс-служба ЛЭО.

Так, на территории обслуживания Лисичанского РЭС частично обесточено город Новодружеск, без света находятся 1322 абоненты.

На территории обслуживания Беловодского РЭС полностью обесточены хутора Благодатное, Красная Заря. Частично обесточены населенные пункты Никольск, Никольск-1, Шелестовка. Здесь вообще без света находятся 365 потребителей.

Вероятной причиной аварийных отключений является ухудшение погодных условий: дождь, ветер. Но, к сожалению, до сих пор бригады энергетиков не могут выехать для выяснения и восстановления электроснабжения – из-за кризиса в Луганском энергетическом объединении отсутствует топливо. Сейчас идет поиск возможностей для работы ремонтников.


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