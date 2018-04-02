Мужчина с гранатой угрожал взорвать жилой дом в Лисичанске

"Мужчина с гранатой в руках угрожает взорвать дом" - такое сообщение этой ночи получили полицейские Лисичанска. Женщина сообщила, что на втором этаже дома находится человек в состоянии алкогольного опьянения, который держит в руках гранату и угрожает взорвать дом.

Патрульные, прибывшие на вызов, окружили дом и ограничили доступ на его территорию для посторонних лиц. Проверив прилегающую к дому территорию и первый этаж дома, с места происшествия инспекторы эвакуировали мужчину, который находился в одной из квартир. Убедившись, что угроза для посторонних лиц минимизирована, патрульные начали подниматься на второй этаж.

В одной из комнат полицейские обнаружили 34-летнего мужчину, который заснул на кровати. У его руки лежал предмет, похожий на гранату "РГД-5". Оценив ситуацию, патрульные оттащили мужчину от боеприпаса, и после непродолжительной борьбы, задержали.

Задержанного гражданина инспекторы доставили в Лисичанский отдел полиции.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.