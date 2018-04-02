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За сутки произошло 35 обстрелов позиций украинских защитников

Сегодня, 09:05 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки 19 апреля российско-оккупационные войска 35 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне АТО, двое военных ранено. 

Об этом информирует штаб АТО в Facebook "На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов боевики вели огонь по нашим укреплениям в Песках и Опытном. 

Также возле Песков и Авдеевки наших воинов обстреляли из минометов калибра 82 мм. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по украинским опорным пунктам вблизи Шахты "Бутовка", Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово", - отмечает штаб. 

На Луганском направлении обстрел велся по украинским позициям из гранатометов в районе населенных пунктов Станицы Луганской, н.п. Травневе и Артема. "Вследствие вражеского огня двое украинских защитников получили ранения. Наших воинов доставили в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-центре.


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