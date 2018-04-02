СБУ предупредила более 400 попыток терактов в Украине за 3,5 года

Служба безопасности Украины предупредила свыше 400 попыток терактов в Украине за три с половиной года.

Об этом в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

"Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах. Служба безопасности Украины за 3,5 года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины", - написал он. Кроме того, глава государства добавил, что большая часть лиц, которые планировали подрывную деятельность на территории Украины, проходили подготовку в тренировочных лагерях на территории Российской Федерации.