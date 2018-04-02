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Госспецсвязи запустило систему противодействия антиукраинскому вещанию в зоне АТО

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Госслужба специальной связи и защиты информации запустила систему противодействия антиукраинскому вещанию в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Система запущена по распоряжению президента.

"Система создана на основе отечественных технических решений и позитивно себя показала во время тестовых проверок в реальных условиях. Оборудование системы включено и настроено вдоль линии разграничения в зоне антитеррористической операции", - сообщил глава Госспецсвязи Леонид Евдоченко.

Он также отметил, что система блокирует аналоговые и цифровые телевизионные сигналы, которые распространяются на территории АТО со стороны временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и позволяет заблокировать более 40 каналов.

Евдоченко подчеркнул, что используемое оборудование соответствует всем современным требованиям безопасности.

"Я просил бы вас обеспечить надежную защиту системы противодействия наших передатчиков, как системы противодействия антиукраинскому вещанию в зоне проведения АТО, так и защиту украинских передатчиков", - отметил Порошенко.

Также Президент поблагодарил и поздравил всех, кто участвовал в разработке системы.

Петр Порошенко намерен в ближайшее время вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым посетить Донецкую и Луганскую области для инспекции качества сигнала украинского вещателя.

"Я хочу проинформировать, что в ближайшее время я вместе с секретарем СНБО планирую посетить Донецкую и Луганскую области. Хочу лично проверить качество трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции", - сказал Порошенко в ходе совещания по противодействию антиукраинскому вещанию на оккупированных территориях.


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