В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 18 апреля 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения, еще один наш защитник - боевое травмирование", - сообщил Гуцуляк.

По словам представителя Минобороны, раненых военных доставили в военные госпитали, состояние их здоровья удовлетворительное.

Кроме того, Гуцуляк отметил, что за минувшие сутки боевики 50 раз обстреливали украинские позиции, украинские военные 14 раз открывали огонь в ответ.