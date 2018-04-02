Лисичанск рискует остаться без воды

В ЛЭО пообещали за долги обесточить Лисичанскводоканал

Об этом сообщается на странице ЛЭО в Facebook.

Так, задолженность этого КП за электроэнергию составляет свыше 138 млн. гривен. В связи с этим, 23 апреля луганские энергетики планируют начать отключение объектов водоканала

В ЛЭО отметили, что представителей предприятия они уже предупредили. «Намерения более чем серьезные», - подчеркнули в сообщении.

Также в объединении добавили, что в имеющейся с долгами ситуации они не видят другого пути, кроме обесточивания должников.