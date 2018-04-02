Лисичанск рискует остаться без воды

Лисичанск рискует остаться без водыСегодня, 13:40
В ЛЭО пообещали за долги обесточить Лисичанскводоканал
Об этом сообщается на странице ЛЭО в Facebook.
Так, задолженность этого КП за электроэнергию составляет свыше 138 млн. гривен. В связи с этим, 23 апреля луганские энергетики планируют начать отключение объектов водоканала
В ЛЭО отметили, что представителей предприятия они уже предупредили. «Намерения более чем серьезные», - подчеркнули в сообщении.
Также в объединении добавили, что в имеющейся с долгами ситуации они не видят другого пути, кроме обесточивания должников.
«В условиях хозяйственного коллапса ЛЭО долги надо платить в полном объеме», - заметили в компании.