В Донецкой области полностью остановлена работа фильтровальной станции

Донецкая фильтровальная станция окончательно остановила работу в среду, 18 апреля.

Вместе с ней прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области, говорится в сообщении пресс-службы предприятия "Вода Донбасса". "Сегодня в 15:05 остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхньоторецкое", - говорится в сообщении.

По информации руководства предприятия "Вода Донбасса", ДФС законсервировали до того времени, пока не будет предоставлено гарантий безопасности работникам предприятия