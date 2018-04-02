В Луганской области СБУ разоблачила агентурную сеть террористов

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть пророссийской террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, согласно сообщению, шпионская сеть была создана под кураторством российских спецслужб.

"Четверо жителей Луганска были завербованы представителями так называемого "МГБ ЛНР". Граждане регулярно посещали подконтрольную украинской власти территорию. В случае отказа сотрудничать террористы угрожали блокировать мужчинам выезд из ОРЛО.

По заданию боевиков они должны были собирать сведения о расположении блокпостов ВСУ, перемещении украинских войск, фотографировать здания правоохранительных ведомств, фиксировать номера и марки автомобилей их сотрудников", - говорится в сообщении. Один из преступников был задержан в Лисичанске, когда забирал со специально оборудованного тайника носитель информации.

"Злоумышленник был завербован "МГБ ЛНР" примерно два года назад. Сначала в оккупированном Луганске он собирал для куратора сведения о проукраински настроенных граждан и подбирал для него потенциальных информаторов. Затем выполнял задания на контролируемой украинскими властями территории", - отметили в СБУ