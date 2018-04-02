В Станице открыли баннер с фотографиями погибших бойцов

Баннер в память о погибших воинах, защищавших Станично-Луганский район, открыли в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба местной райгосадминистрации.

"Во вторник, 17 апреля, Православная церковь отмечает праздник Радоница, что в Украине также называют Проводы, Гробки, Могилы, Деды, Родительский день. Поэтому именно в этот день мы открыли баннер в память о погибших воинах, защищавших Станично-Луганский район. Усилиями председателя ОП ОО "СУВИАТО" Натальи Журбенко, и при помощи офицеров гражданско-военного сотрудничества, были установлены имена всех 67 воинов различных военных подразделений, подразделений Национальной гвардии, милицейских батальонов, подразделений пограничной службы, добровольческих батальонов, которые отдали самое ценное, что у них было, за свободу Украины", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что работники органов государственных власти, коммунальных учреждений и предприятий возложили цветы, а капеллан бригады, который сейчас защищает Станично-Луганской район, провел молебен по погибшим воинам.