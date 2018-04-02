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Тука считает, что неподконтрольную украинским властям территорию следует разбить на 6-8 секторов

Сегодня, 17:03 citynews.net.ua | Напечатать

План по пошаговому возвращению неподконтрольных территорий Донбасса министра МВД Украины Арсена Авакова имеет право на существование, но нуждается в детальном анализе.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Мирный план Арсена Авакова, с постепенным взятием оккупированной территории под контроль миротворцами, совсем не выглядит абсурдным, имеет право на существование и требует изучения и обсуждения в кругу специалистов», – считает Тука.

По его словам, подавляющее большинство критиков «мгновенно бросились подсчитывать количество лет, которые понадобятся для освобождения территории таким пошаговым методом».

«Во-первых, надо понимать, что, называя определенные конкретные населенные пункты и районы, Арсен приводил их исключительно в качестве примера своей идеи. Во-вторых, для того, чтобы понять суть предложения, стоит просто открыть карту Донбасса – огромная конгломерация с необычной для территории Украины концентрацией населенных пунктов. Здесь нормальное явление – "переток" одного города в другой, одного поселка в другой городок...», – объяснил замминистра.

«Поэтому, с моей точки зрения, брать под контроль Горловку, без взятия под контроль Енакиево, просто невозможно», – добавил он.

Также он считает вероятной трансформацию этой идеи. В частности, Тука считает, что неподконтрольную украинским властям территорию следует разбить на 6-8 секторов, и именно эти сектора постепенно брать под контроль. «Если анализировать предложение Арсена Авакова именно с такой точки зрения, то оно выглядит допустимым, хотя и требует детального анализа. Также не стоит забывать, что пошаговое возвращение государственного суверенитета приведет и к пошаговому возвращению контроля над государственной границей», – подытожил Тука.


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