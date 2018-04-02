Денисова призвала повысить пропускную способность КППВ Донбасса

Контрольно-пропускные пункты на Донбассе не справляются с потоком людей, желающих пересечь линию соприкосновения, в связи с чем необходимо увеличить пропускную способность действующих КППВ и открыть новые. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает пресс-служба омбудсмена.

«Недавнее посещение КПВВ в Станице Луганской убедило меня в том, что необходимо не только расширить пропускную способность этого пункта, но и увеличить количество пунктов пропуска на всей линии разграничения. Можно представить себе, каким испытанием подвергаются люди в огромных очередях, если ежедневно этот КПВВ пересекают 10 тысяч человек в одну сторону», – сказала Денисова.

По информации пресс-службы, Денисова встретилась с координатором гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фришем. Отмечается, что Фриш отметил успешную работу украинской стороны по обустройству еще одного КПВВ на территории Луганской области и выразил надежду, что в ближайшее время эта проблема будет решена при условии адекватных действий с другой стороны.

Собеседники также обсудили вопросы координации в процессе проведения мониторинга соблюдения прав заключенных по обе стороны линии разграничения, а также перспективы обмена пленными и передачи заключенных с неподконтрольной на подконтрольную правительству Украины территорию.